Іспанія

Нападник повернеться в Серію А.

Трансферна сага з переходом Ромелу Лукаку нарешті добігає кінця. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, бельгійський нападник перейде в Рому.

Стверджується, що сторони погодили усі деталі. Це буде оренда на поточний сезон. Рома виплатить нападнику близько 7,5 мільйонів євро протягом 10 місяців. Челсі ж отримає п'ять мільйонів.

Минулого сезону Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. Форвард провів 37 матчів та забив 14 голів у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі намагався продати Лукаку в Саудівську Аравію.