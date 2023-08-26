Італія

Гравець повинен змінити клуб.

Ромелу Лукаку підтвердив свій неминучий перехід до Роми на полях молодіжного турніру в Бельгії.

Директори "Джаллороссі" Райан Фрідкін і Тіаго Пінто спеціально прилетіли до Лондона, щоб обговорити угоду з "синіми" після ознайомчої телефонної розмови з президентом клубу. Розмовляючи з Het Laatste Nieuws на молодіжному турнірі в Бумі, де його син грав за Андерлехт, Лукаку підтвердив свій неминучий перехід до Роми.

"Я нервую (про дебют сина, – прим.), пізніше поїду підписувати контракт із Ромою".

Цього літа Лукаку був у центрі уваги на трансферному ринку Серії А. Спочатку здавалося, що він повернеться в Інтер після його оренди минулого сезону, але вони змінили рішення після того, як дізналися про його перемовини з Ювентусом.