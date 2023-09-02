Італія

Нападник Лілля міг опинитися у Мілані замість Йовича.

Італійці спробували підписати канадського нападника Джонатана Девіда, але все ж зупинилися на Йовичі, пише Football Italia.

Після невдачі з іранцем Мехді Таремі з Порту та до підписання серба Луки Йовича, Мілан намагався оформити оренду 23-річного гравця Лілля.

Невдала спроба не вплинула на зацікавленість "россонері" у такому трансфері, тож вони можуть повернутися до нього наступного літа, або навіть взимку.

Про інтерес Мілана до Девіда журналіст Фабріціо Романо повідомляв ще у квітні. Тоді він розповів, що Лілль хоче отримати за гравця не менше 65 мільйонів євро.

У цьому сезоні Джонатан Девід вже встиг зіграти 5 матчів за Лілль в усіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 60 мільйонів євро.