Оновили старе досягнення.
Наполі — Лаціо, Getty Images
03 вересня 2023, 08:20
Напередодні відбувся матч у рамках третього туру італійської Серії A, у якому римський Лаціо на Стадіо Дієго Армандо Марадона здолав місцевий неаполітанський Наполі — чинного чемпіона країни.
Наполі — Лаціо 1:2 Огляд матчу Серії A
Якщо взяти до уваги перемогу "орлів" над "Партенопеї" зразка початку цьогорічної весняної кампанії (0:1), яка також відбулась на полі суперників, Лаціо обіграв Наполі вдруге поспіль.
Ця подія в історії взаємин поміж цими командами є не те щоб унікальною, але дуже рідкісною.
Як повідомляють знавці статистики, востаннє таке трапилось ще в далекому 1937 році.
А тим часом Лаціо виграв уперше в новому сезоні та набрав свої перші залікові бали.