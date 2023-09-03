Італія

Оновили старе досягнення.

Напередодні відбувся матч у рамках третього туру італійської Серії A, у якому римський Лаціо на Стадіо Дієго Армандо Марадона здолав місцевий неаполітанський Наполі — чинного чемпіона країни.

Наполі — Лаціо 1:2 Огляд матчу Серії A

Якщо взяти до уваги перемогу "орлів" над "Партенопеї" зразка початку цьогорічної весняної кампанії (0:1), яка також відбулась на полі суперників, Лаціо обіграв Наполі вдруге поспіль.

Ця подія в історії взаємин поміж цими командами є не те щоб унікальною, але дуже рідкісною.

Як повідомляють знавці статистики, востаннє таке трапилось ще в далекому 1937 році.

А тим часом Лаціо виграв уперше в новому сезоні та набрав свої перші залікові бали.