Італія

Керманич Наполі поділився враженнями від поразки від Лаціо.

Напередодні неаполітанський Наполі на власному полі поступився римському Лаціо в рамках третього туру італійської Серії A.

Наполі — Лаціо 1:2 Огляд матчу Серії A

Головний тренер "Партенопеї" Руді Гарсія після фінального свистка в спілкуванні з пресою підбив підсумки протистояння.

"Ми заслуговували бути попереду за рахунком перед перервою, тому що грали дуже добре на початку матчу й не забили гол, на який заслуговували.

Під час фактично першої на єдиної в першому таймі справжньої атаки на наші ворота Лаціо забив, тож мав 100-відсотковий показник ефективності. Ми одразу зрівняли рахунок, але в другому таймі були набагато менш ефективні в передачах і створенні моментів.

Ураховуючи другий тайм, Лаціо заслужив на перемогу, але, дивлячись на матч у цілому, я вважаю, що нічия була б більш справедливою. Хлопці повинні зрозуміти, що коли ми не можемо виграти, ми повинні принаймні не програвати.

Ми знали, що проти Лаціо небезпечно ризикувати, тому що Феліпе Андерсон і Чіро Іммобіле вбивчі під час контратак. Можливо, ми були недостатньо агресивними в деяких ситуаціях в обороні, і нам потрібно це покращити.

Я не очікував такої гри в другому таймі, але навіть тоді ми мали нагоди зрівняти рахунок, проте були недостатньо точними. У нас було 22 удари, і жоден із них не припав у ствір воріт у другому таймі, тому забити було важко.

Був навіть шанс незадовго до фінального свистка, коли Жуан Жезус, а потім Ліндстрьом вистрілив вище поперечини. Ми повинні прийняти результат і сподіватись привести всіх у форму після перерви на міжнародні матчі на початку цього марафонського сезону. Не буде часу скаржитись.

Ми добре натиснули на них у першому таймі і рано забрали собі м’яч, але в деяких ситуаціях, звичайно, можна було зробити краще. Нам потрібно бути більш чіткими перед воротами.

Кварацхелія? Він почав гру дуже сильно, але потім утратив кілька м’ячів у небезпечних ситуаціях і трохи втратив інтенсивність. Ми знали, що в нього не вистачить сил на 90 хвилин у грі, бо це був тільки його перший старт після травми. Але він все одно показав, що може змінити ситуацію", — заявив французький фахівець.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє в гостях у генуезького Дженоа.