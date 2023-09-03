Італія

Керманич Лаціо поділився враженнями від перемоги над Наполі.

Напередодні римський Лаціо в гостьовому матчі проти Наполі здобув першу перемогу в сезоні в рамках третього туру італійської Серії A.

Наполі — Лаціо 1:2 Огляд матчу Серії A

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після фінального свистка в спілкуванні з пресою підбив підсумки протистояння.

"Це був хороший виступ. У першому таймі ми перебували під тиском, але після перерви, я думаю, домінували.

Ми двічі забили за рахунку 3:1 на табло й було відчуття, що ще один м’яч висів у повітрі, шкода, що жодного з тих голів нам не зарахували. Один здавався цілком нормальним із лави запасних, мені сказали, що в першому випадку — це були сантиметри офсайду, а про другий можна сперечатись усю ніч.

Наш другий тайм доводить, що рівень фізичної підготовки не був проблемою. Справа була лише в менталітеті, і сьогодні ми були так само сильними, як і в двох іграх до цього, але вистояли під тиском, продовжували зберігати концентрацію та спокій навіть після двох не зарахованих голів і в підсумку веземо додому перемогу. Такого менталітету ми не продемонстрували в перших двох іграх.

Надійний захист власних воріт — це зосередженість, дух жертовності та концентрація, тому це пов’язано з правильним психологічним настроєм.

Щодо дебюту Гендузі, то я пам’ятаю, що він завжди був гравцем великої інтенсивності. Він також може дати нам баланс у центрі поля, оскільки також має хороші захисні якості, тому може бути надзвичайно корисним. Навіть якщо він мав лише два тренування з нами в загальній групі, він здавався зосередженим і швидко сприймав те, що ми йому говорили.

У той самий час Камада боровся в перші 15 хвилин, як і вся команда, а потім забив свій гол — це дуже добре для нього. Я намагаюся змусити його покращуватися поступово, але я радий вже бачити його прогрес", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях у туринського Ювентуса.