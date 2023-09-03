Італія

Клуб не хоче відпускати футболіста.

Tuttosport припускає, що цього літа Емполі протистояв серйозному тиску стосовно підпису Томмазо Бальданці, відхиливши серйозні пропозиції від Ювентуса та Фіорентини.

20-річний італійський півзахисник добре себе зарекомендував з тосканською командою минулого сезону, заслуживши похвалу за свою вражаючу дебютну кампанію в Серії А, де він забив чотири голи за 1788 хвилин у 26 іграх чемпіонату.

Бальданці також добре виступив на чемпіонаті світу серед молоді до 20 років, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі під час виходу збірної Італії у фінал, привернувши увагу низки клубів Серії А.

Як повідомляє Tuttosport через TMW, Ювентус і Фіорентина стежили за Бальданці протягом кількох місяців і обидва почали серйозні спроби підписати таланта Емполі цього літа, тосканський клуб миттєво відхилив пропозиції на суму близько 15 мільйонів євро, не бажаючи поки що продавати 20-річного італійського півзахисника.