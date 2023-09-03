Італія

Фанати клубу відмітилися негарною поведінкою.

Повідомляється, що прокуратура FIGC почала розслідування проти Мілана за те, що його вболівальники співала кричалки проти Ювентуса.

Повертаючись в автобусі до аеропорту після попередньої гри в Серії А, Леау знімав відео для соціальних мереж, на яких гравці святкують свою перемогу, співаючи пісні, висміюючи Ювентус.

Як повідомляє ANSA, прокурор FIGC Джузеппе Чіне вирішив розпочати розслідування кричалок проти Ювентуса, які співала команда Мілан", отримавши відеозапис як доказ.

Розслідування зосереджено на "можливому порушенні принципів лояльності, чесності, коректності та встановлення винних".