Італія

Вихованець Юве продовжить виступи в Турині.

Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з півзахисником Фабіо Міретті.

Нова угода хавбека діятиме до 2027 року. Більше ніяких умов про контракт не розголошується.

Фабіо є вихованцем Ювентуса і знаходиться в структурі клубу з 2011 року. У минулому сезоні Міретті провів 40 матчів і зробив 3 асисти. Також футболіст взяв участь в матчах Євро-2023 у складі молодіжної збірної Італії та вже провів свій перший матч за національну збірну, зігравши в товариському поєдинку проти Австрії 20 листопада 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Артур Мело перейде до Фіорентини.