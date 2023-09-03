Італія

Футболіст та клуб поки що не визначилися із майбутнім.

Як стверджує Corriere dello Sport, Хвіча Кварацхелія все ще намагається знайти магію, яку він творив минулого сезону, і однією з причин може бути його контракт з Наполі.

Хоча Кварацхелія блищав протягом більшої частини сезону, він почав сповільнюватися в попередні кілька місяців, не забив жодного гола та віддав лише одну результативну передачу в 11 іграх Наполі в Серії А.

Як повідомляє Corriere dello Sport через Calciomercato.com, агент Кварацхелія Мамука Джугелі був присутній на стадіоні Дієго Армандо Марадони, спостерігаючи за поразкою Наполі від Лаціо з рахунком 1:2. Він був там, щоб зустрітися з президентом Ауреліо Де Лаурентісом, але цього не сталося, натомість агент спілкувався з головним скаутом Мауріціо Мікелі. Це означало, що не було досягнуто жодного прогресу в перемовинах про контракт, і Джугелі поїхав з Кварацхелією до Грузії.

Поточний контракт 22-річного вінгера завершується в 2027 році, і він має близько 1,4 мільйона євро чистими за сезон, тому його оточення наполягає на укладенні нової угоди із зарплатою близько 5 мільйонів євро без виплат.

22-річний грузинський вінгер був однією із зірок шоу в столиці Кампанії минулого сезону, забивши 14 голів і віддавши 17 результативних передач у 43 матчах.