Італія

Президент Наполі у притаманному йому стилі відповів на пропозицію щодо нападника.

Аль-Хіляль пропонував за Осімгена 200 мільйонів євро, але президент Наполі відповів на інтерес глузливим електронним листом, пише L'Equipe.

Де Лаурентіс ніколи не розглядав можливості прийняти щедру пропозицію саудівського клубу щодо 24-річного нігерійського центрального нападника.

Президент неаполітанців надіслав представникам Аль-Хіляля електронного листа:

"За 200 мільйонів євро Ви можете купити лише одну ногу Осімгена. Наступного року, я думаю, Ви зможете запропонувати 500 мільйонів євро, і ми, ймовірно, розглянемо вашу пропозицію, але я повторюся: можливо", – заявив він.

У минулому сезоні Осімген провів 39 матчів за Наполі в усіх турнірах, забив 31 гол та віддав 5 асистів. Портал transfermarkt оцінює його у 120 мільйонів євро.