Італія

Новачок неаполітанців хотів мати більше ігрового часу.

Данський атакуючий півзахисник міг опинитися у Ліверпулі, але обрав Наполі. 23-річний гравець пояснив виданню Tipsbladet, чому зробив такий вибір.

Перехід у Ліверпуль міг би стати здійсненою мрією Ліндстрьома, але він вирішив прийняти рішення, яке краще впливало б на його кар'єру.

"Я вболіваю за Ліверпуль, тому це був би шалено захоплюючий досвід, але чи було б це розумним кроком?", – каже гравець.

Він розповів, що у Наполі йому пообіцяли багато можливостей грати.

"Якщо я не граю, то можу сидіти перед телевізором і дивитися, як грають вони (Ліверпуль), поки я буду в іншому клубі. Зараз я у такому віці, коли мені потрібно грати у футбол", – заявив Ліндстрьом.

За даними порталу transfermarkt, півзахисник коштував неаполітанцям 30 мільйонів євро. Він вже дебютував за новий клуб, відігравши 15 хвилин у 3-му турі Серії А проти Лаціо (поразка 1:2).