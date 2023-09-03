Італія

Завершилися недільні поєдинки у слоті 19:30.

У рамках третього туру італійської Серії А відбулися два поєдинки. Інтер на своєму полі приймав Фіорентину та без проблем розгромив гостей – 4:0.

Зазначимо, що дубль на свій рахунок записав Лаутаро Мартінес.

Інтер - Фіорентина 4:0

Голи: Тюрам 23, Лаутаро Мартінес 53, 73, Чалханоглу 58 (пен.)

Інтер: Зоммер, Дарміан, Де Фрай, А. Бастоні, Думфріз (Куадрадо 70), Чалханоглу (Асллані 78), Барелла (Фраттезі 59), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 70), Лаутаро Мартінес

Фіорентина: Крістенсен, Додо, Міленкович, Раньєрі, Бірагі, Артур (Аматуччі 75), Мандрагора, Бонавентура (Інфантіно 55), Н. Гонсалес (Брекало 55), Бельтран (Нзола 46), Куаме (Соттіл 46)

Попередження: Барелла 45+5 — Раньєрі 39.

У паралельному матчі Торіно вирвав перемогу у Дженоа на 90+4 хвилині гри. Зазначимо, що Руслан Маліновський провів на полі 58 хвилин.

Торіно - Дженоа 1:0

Гол: Радоньїч 90+4.

Торіно: Мілінкович-Савич, Белланова (Лазаро, 82), Родрігес, Схюрс, Буонджорно, Войвода, Тамез (Сек, 64), Лінетті (Іліч, 75), Влашич (Радоньїч, 64), Річчі, Сапата (Пеллегрі, 64).

Дженоа: Жозеп Мартінес, Сабеллі (Аарон Мартін, 87), Бані, Дрегушин, Васкес, Бадель (Хефті, 87), Стротман (Торсбю, 58), Маліновський (Кутлу, 58), Френдруп, Гудмундссон, Ретегі (Екубан, 75).

Попередження: Бадель (19), Маліновський (21), Стротман (45), Сік (70), Пеллегрі (75), Торсбю (78), Бані (90).