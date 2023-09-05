Італія

Функціонер дав свій коментар.

Директор Роми Тьягу Пінту висловився про трансфер півзахисника Ренату Саншеша із ПСЖ на правах річної оренди.

"Я одержимий грою Ренату Саншеша. У будь-якому випадку я нестиму відповідальність за дане підписання. Ми повністю довіряємо йому.

У нашому контракті з ПСЖ є пункт про обов'язкову придбання у разі, якщо Ренату зіграє певну кількість матчів", — наводить слова Пінту журналіст Фабріціо Романо.

У сезоні-2022/2023 Саншеш провів 26 ігор за ПСЖ у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами.