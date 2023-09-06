Італія

Клуб хоче залишити гравців.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Ювентус готовий розпочати перемовини про продовження контракту з Войцехом Щенсни, Федеріко Гатті, Адрієном Рабіо та Федеріко К’єзою, екс- зірка Фіорентини вже пообіцяла, що не залишить Турин вільним агентом.

Крістіану Джунтолі планує наперед і готовий зустрітися з представниками деяких гравців Ювентуса, щоб обговорити продовження контрактів.

Згідно з друкованим виданням Gazzetta, Рабьо є пріоритетом, оскільки у француза залишилося менше року до завершення його контракту. Колишній півзахисник ПСЖ у червні погодився на новий річний контракт, і Ювентус готовий запропонувати йому ще одне продовження. Згідно зі звітом, Джунтолі може запропонувати короткострокову угоду із зарплатнею, що відповідає нинішнім 7 млн ​​євро за сезон, або більш тривалу угоду з нижчою оплатою.

Потім Джунтолі сяде за стіл перемовин із К’єзою, Щенсним і представниками Гатті. Контракт захисника завершується в червні 2027 року, але Ювентус хоче запропонувати нову однорічну угоду з меншою зарплатнею. Те саме стосується Щесни, чинна угода якого діє до червня 2025 року.

Крістіану потрібно ще більше скоротити фонд заробітної плати Ювентусу, тому він сподівається переконати деяких гравців прийняти нижчу зарплатню. Однак він може прийняти іншу стратегію з Федеріко, контракт якого також завершується в 2025 році. Згідно з повідомленням, Джунтолі в хороших стосунках з оточенням нападника, яке вже пообіцяло клубу, що гравець національної збірної Італії не піде як вільний агент після завершення поточної угоди.