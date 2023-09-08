Італія

Гравець поділився думками про минулу команду.

Футболіст Манчестер Юнайтед Соф'ян Амрабат поділився думками щодо попереднього клубу — цитує марокканського півзахисника офіційний сайт манкуніанців.

"Я провів у Фіорентині фантастичний час, три роки. Я вважаю, що це фантастичний клуб. Особливо, коли ти молодий, щоб розвиватися, вчитися, італійська ліга є сильним чемпіонатом, тому це був гарний час.

Чемпіонат світу був неймовірним, особливо для нас, першої африканської команди, яка дійшла до півфіналу. Особисто для мене та для всіх гравців це був фантастичний досвід.

Це був мій другий чемпіонат світу, я сподіваюся зіграти ще на одному або двох, я думаю, що для третього я був би занадто старим. Проте найприємніше — це радість, щастя, яке ми дарували людям у всьому світі, це було фантастично".

Минулого сезону він провів 44 матчів та зробив один асист.