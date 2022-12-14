ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції впевнено обіграла Марокко з рахунком 2:0 і у вирішальному матчі мундіалю зустрінеться з Аргентиною.

Незважаючи на поразку, привід для локальної радості у марокканської збірної все-таки є.

За підсумками минулого протистояння з Францією опорний півзахисник Соф'ян Амрабат став першим футболістом, який здійснив 50 перехоплень м'яча на чемпіонаті світу-2022.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів розмову з агентами Амрабата щодо можливого трансферу.