Соф'ян Амрабат, getty images
14 грудня 2022, 23:23
У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції впевнено обіграла Марокко з рахунком 2:0 і у вирішальному матчі мундіалю зустрінеться з Аргентиною.
Незважаючи на поразку, привід для локальної радості у марокканської збірної все-таки є.
За підсумками минулого протистояння з Францією опорний півзахисник Соф'ян Амрабат став першим футболістом, який здійснив 50 перехоплень м'яча на чемпіонаті світу-2022.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів розмову з агентами Амрабата щодо можливого трансферу.