Італія

Туринцям потрібен французький півзахисник.

Ювентус лише нещодавно подовжив угоду з Адрієном Рабьо до кінця поточного сезону, проте не збирається втрачати гравця влітку.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, туринський клуб планує обговорити нову угоду в найближчі місяці.

Минулого сезону Рабьо забив 11 голів і віддав 5 результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Адрієн Рабьо пояснив, чому вирішив продовжити контракт і залишитися в Ювентусі, і поміркував про труднощі попередніх двох сезонів.