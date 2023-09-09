Туринцям потрібен французький півзахисник.
Адрієн Рабьо, getty images
09 вересня 2023, 10:59
Ювентус лише нещодавно подовжив угоду з Адрієном Рабьо до кінця поточного сезону, проте не збирається втрачати гравця влітку.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, туринський клуб планує обговорити нову угоду в найближчі місяці.
Минулого сезону Рабьо забив 11 голів і віддав 5 результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше Адрієн Рабьо пояснив, чому вирішив продовжити контракт і залишитися в Ювентусі, і поміркував про труднощі попередніх двох сезонів.