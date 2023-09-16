Football.ua анонсує матчі чергового туру чемпіонату Італії.
Міжнародна пауза завершилася, а це означає, що саме час повертатися до клубного футболу. Тим більше, що в цьому турі в Італії є на що подивитися: міланське дербі, Ювентус проти Лаціо, Маліновський зіграє проти діючого чемпіона Італії, а інший українець Віктор Коваленко може зіграти проти Роми.
Серія А. 4-й тур
Ювентус — Лаціо
Субота, 16 вересня, 16:00, стадіон Альянц Стадіум, Турін. Арбітр зустрічі — Фабіо Мареска
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.
Орієнтовні склади:
Ювентус: Перін – Данило, Бремер, Гатті – Веа, Міретті, Рабіо, Локателлі, Костич – Влахович, Мілік
Лаціо: Проведель – Хісай, Романьолі, Марушич, Казале – Альберто, Камада, Катальді – Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.
Читайте детальний анонс поєдинку на нашому сайті по цьому посиланню.
прогноз 2:1
Інтер — Мілан
Субота, 16 вересня, 19:00, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Сімоне Соцца
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.
Орієнтовні склади:
Інтер: Зоммер – Дарміан, Де Врей, Бастоні – Думфріс, Мхітарян, Барелла, Дімарко – Чалханоглу – Мартінес, Тюрам.
Мілан: Меньян – Калабрія, Тіав, Кьєр, Ернандес – Крунич, Лофтус-Чік, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.
Читайте детальний анонс поєдинку на нашому сайті по цьому посиланню.
прогноз 1:0
Дженоа — Наполі
16 вересня, субота, 21:45, Луїджі Фераріс, Генуя. Арбітр зустрічі — Мікаель Фабрі
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.
Новачок Серії А Дженоа набрав лише три очки у трьох матчах і на даний момент клуб посідає чотирнадцяте місце в Серії А. Що стосується Наполі, то колектив Руді Гарсії у минулому турі поступився Лаціо на своєму полі, в результаті чого відстає на три очки від лідерів Інтера та Мілана.
Очікується, що у стартовому складі господарів вийде українець Руслан Маліновський. Шанси Дженоа не такі оптимістичні проти Наполі, проте часто гравці повертаються після міжнародної паузи не в найкращих кондиціях, чим можуть скористатися "грифони".
Орієнтовні склади:
Дженоа: Мартінес – Сабеллі, Бані, Дрегушін, Мартін – Стротман, Бадель, Френдруп – Маліновський, Гюдмюндссон – Ретегі
Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї – Замбо Ангісса, Лоботка, Зелінські – Распадорі, Осімхен, Хвіча
прогноз 1:2
Кальярі — Удінезе
Неділя, 17 вересня, 13:30
Обидві команди не найкращим чином розпочали сезон, в результаті чого Кальярі йде в зоні вильоту, а Удінезе займає сімнадцятий рядок. Виділити фаворита цієї зустрічі непросто, навіть для букмекерів, проте невелика перевага все ж таки у гостей.
прогноз 1:1
Фрозіноне — Сассуоло
Неділя, 17 вересня, 16:00
Команди плюс-мінус рівно йдуть у чемпіонаті, водночас господарі вже встигли зіграти проти Аталанти, і несподівано здолали опонента.
Проте букмекери віддають невелику перевагу у цьому матчі гостям в особі Сассуоло.
прогноз 1:2
Монца — Лечче
Неділя, 17 вересня, 16:00
Досить несподівано, але Лечче зараз – один із лідерів Серії А. Сім очок у трьох турах – солідний результат для команди такого рівня. Однак навряд чи це триватиме довго, а з огляду ще й на фактор домашнього поля, Монца бачиться фаворитом цієї зустрічі.
прогноз 1:1
Фіорентина — Аталанта
Неділя, 17 вересня, 19:00
У минулому турі Серії А Аталанта без проблем здолала Монцу (3:0), а Фіорентина без шансів поступилася Інтеру (0:4). При цьому, "фіалки" виглядали дуже блякло.
Проти Аталанти має бути простіше, а букмекери навіть віддають певну перевагу команді з Флоренції.
прогноз 2:2
Рома — Емполі
Неділя, 17 вересня, 21:45
Рома погано стартувала в Серії А, набравши лише один пункт у трьох іграх. Більше того, колектив Жозе Моурінью поступився Мілану, який грав у меншості з 61-ї хвилини гри.
Матч проти Емполі — чудова можливість набрати три пункти. Тим більше, що прямо зараз — це двадцята команда чемпіонату, яка ще жодного разу не набрала очки в поточній кампанії.
Цілком можливо, що у цій грі певну кількість часу на полі отримає українець Віктор Коваленко.
прогноз 2:0
Салернітана — Торіно
Понеділок, 18 вересня, 19:30
У минулому турі Торіно здолав Дженоа, а Салернітана на виїзді поступилася Лечче. Букмекери надають невелику перевагу перемозі Торіно у цьому матчі.
прогноз 0:1
Верона — Болонья
Понеділок, 18 вересня, 21:45
Незважаючи на те, що зараз Верона перебуває вище у турнірній таблиці, ніж Болонья, букмекери вважають, що саме гості мають більше шансів на перемогу у грі.
Верона зараз сьома (6 очок), а Болонья – дев'ята (4 пункти).
прогноз 1:2
Турнірна таблиця
|#
|
|15 ВЕРЕСНЯ 2023
|М
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РІЗН
|О
|1
|
|Інтер
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|8
|9
|2
|
|Мілан
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|6
|9
|3
|
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6
|1
|5
|7
|4
|
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|5
|
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|4
|6
|6
|
|Наполі
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|6
|7
|
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|8
|
|Фіорентина
|3
|1
|1
|1
|6
|7
|-1
|4
|9
|
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|10
|
|Фрозіноне
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|11
|
|Торіно
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|12
|
|Лаціо
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|13
|
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|14
|
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|15
|
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|16
|
|Салернітана
|3
|0
|2
|1
|3
|5
|-2
|2
|17
|
|Удінезе
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|2
|18
|
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
|19
|
|Кальярі
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
|20
|
|Емполі
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0