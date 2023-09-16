Італія

Football.ua анонсує матчі чергового туру чемпіонату Італії.

Міжнародна пауза завершилася, а це означає, що саме час повертатися до клубного футболу. Тим більше, що в цьому турі в Італії є на що подивитися: міланське дербі, Ювентус проти Лаціо, Маліновський зіграє проти діючого чемпіона Італії, а інший українець Віктор Коваленко може зіграти проти Роми.

Серія А. 4-й тур

Ювентус — Лаціо

Субота, 16 вересня, 16:00, стадіон Альянц Стадіум, Турін. Арбітр зустрічі — Фабіо Мареска

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Перін – Данило, Бремер, Гатті – Веа, Міретті, Рабіо, Локателлі, Костич – Влахович, Мілік

Лаціо: Проведель – Хісай, Романьолі, Марушич, Казале – Альберто, Камада, Катальді – Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Читайте детальний анонс поєдинку на нашому сайті по цьому посиланню.

прогноз 2:1

Інтер — Мілан

Субота, 16 вересня, 19:00, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Сімоне Соцца

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Орієнтовні склади:

Інтер: Зоммер – Дарміан, Де Врей, Бастоні – Думфріс, Мхітарян, Барелла, Дімарко – Чалханоглу – Мартінес, Тюрам.

Мілан: Меньян – Калабрія, Тіав, Кьєр, Ернандес – Крунич, Лофтус-Чік, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.

Читайте детальний анонс поєдинку на нашому сайті по цьому посиланню.

прогноз 1:0

Дженоа — Наполі

16 вересня, субота, 21:45, Луїджі Фераріс, Генуя. Арбітр зустрічі — Мікаель Фабрі

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Новачок Серії А Дженоа набрав лише три очки у трьох матчах і на даний момент клуб посідає чотирнадцяте місце в Серії А. Що стосується Наполі, то колектив Руді Гарсії у минулому турі поступився Лаціо на своєму полі, в результаті чого відстає на три очки від лідерів Інтера та Мілана.

Очікується, що у стартовому складі господарів вийде українець Руслан Маліновський. Шанси Дженоа не такі оптимістичні проти Наполі, проте часто гравці повертаються після міжнародної паузи не в найкращих кондиціях, чим можуть скористатися "грифони".

Орієнтовні склади:

Дженоа: Мартінес – Сабеллі, Бані, Дрегушін, Мартін – Стротман, Бадель, Френдруп – Маліновський, Гюдмюндссон – Ретегі

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї – Замбо Ангісса, Лоботка, Зелінські – Распадорі, Осімхен, Хвіча

прогноз 1:2

Кальярі — Удінезе

Неділя, 17 вересня, 13:30

Обидві команди не найкращим чином розпочали сезон, в результаті чого Кальярі йде в зоні вильоту, а Удінезе займає сімнадцятий рядок. Виділити фаворита цієї зустрічі непросто, навіть для букмекерів, проте невелика перевага все ж таки у гостей.

прогноз 1:1

Фрозіноне — Сассуоло

Неділя, 17 вересня, 16:00

Команди плюс-мінус рівно йдуть у чемпіонаті, водночас господарі вже встигли зіграти проти Аталанти, і несподівано здолали опонента.

Проте букмекери віддають невелику перевагу у цьому матчі гостям в особі Сассуоло.

прогноз 1:2

Монца — Лечче

Неділя, 17 вересня, 16:00

Досить несподівано, але Лечче зараз – один із лідерів Серії А. Сім очок у трьох турах – солідний результат для команди такого рівня. Однак навряд чи це триватиме довго, а з огляду ще й на фактор домашнього поля, Монца бачиться фаворитом цієї зустрічі.

прогноз 1:1

Фіорентина — Аталанта

Неділя, 17 вересня, 19:00

У минулому турі Серії А Аталанта без проблем здолала Монцу (3:0), а Фіорентина без шансів поступилася Інтеру (0:4). При цьому, "фіалки" виглядали дуже блякло.

Проти Аталанти має бути простіше, а букмекери навіть віддають певну перевагу команді з Флоренції.

прогноз 2:2

Рома — Емполі

Неділя, 17 вересня, 21:45

Рома погано стартувала в Серії А, набравши лише один пункт у трьох іграх. Більше того, колектив Жозе Моурінью поступився Мілану, який грав у меншості з 61-ї хвилини гри.

Матч проти Емполі — чудова можливість набрати три пункти. Тим більше, що прямо зараз — це двадцята команда чемпіонату, яка ще жодного разу не набрала очки в поточній кампанії.

Цілком можливо, що у цій грі певну кількість часу на полі отримає українець Віктор Коваленко.

прогноз 2:0

Салернітана — Торіно

Понеділок, 18 вересня, 19:30

У минулому турі Торіно здолав Дженоа, а Салернітана на виїзді поступилася Лечче. Букмекери надають невелику перевагу перемозі Торіно у цьому матчі.

прогноз 0:1

Верона — Болонья

Понеділок, 18 вересня, 21:45

Незважаючи на те, що зараз Верона перебуває вище у турнірній таблиці, ніж Болонья, букмекери вважають, що саме гості мають більше шансів на перемогу у грі.

Верона зараз сьома (6 очок), а Болонья – дев'ята (4 пункти).

прогноз 1:2

Турнірна таблиця