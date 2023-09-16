Італія

Римляни розраховують на аргентинського нападника.

Нападник римської Роми Пауло Дібала найближчим часом може продовжити контракт зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" запропонує 29-річному аргентинцю нову угоду із покращеною зарплатою — римляни готові викласти 6 мільйонів євро на рік плюс 1 мільйон бонусами у порівнянні з 4 мільйонами євро, які наразі отримує гравець.

Відзначається, що з нового контракту може зникнути пункт, який дозволяє Дібалі перейти в команду за межами Італії за 12 мільйонів євро або за 20 мільйонів євро в клуб Серії А.

У минулому сезоні Пауло Дібала провів за Рому 38 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 8 результативних передач. Раніше аргентинець неодноразово заявлял, що щасливий у Римі.