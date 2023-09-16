Римляни розраховують на аргентинського нападника.
Пауло Дібала, getty images
16 вересня 2023, 11:22
Нападник римської Роми Пауло Дібала найближчим часом може продовжити контракт зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, керівництво "вовків" запропонує 29-річному аргентинцю нову угоду із покращеною зарплатою — римляни готові викласти 6 мільйонів євро на рік плюс 1 мільйон бонусами у порівнянні з 4 мільйонами євро, які наразі отримує гравець.
Відзначається, що з нового контракту може зникнути пункт, який дозволяє Дібалі перейти в команду за межами Італії за 12 мільйонів євро або за 20 мільйонів євро в клуб Серії А.
У минулому сезоні Пауло Дібала провів за Рому 38 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 8 результативних передач. Раніше аргентинець неодноразово заявлял, що щасливий у Римі.