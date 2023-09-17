Італія

Мілан під керівництвом Піолі програв Інтеру п'ять разів поспіль.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі не згоден з тим, що має вибачитися перед вболівальниками клубу. Про це він заявив під час післяматчевої пресконференції, передає італійський портал TUTTOmercatoWEB.

Інтер — Мілан 5:1 Відео голів та огляд матчу 16.09.2023

Репортер спитав у тренера "россонері" чи не вважає він, що настав час вибачитися перед вболівальниками, на що той відреагував наступним чином:

"Я не згоден з ідеєю вибачення перед уболівальниками. Як ви думаєте, ми навмисне програли Інтеру з рахунком 5:1 і поступилися у дербі? Ми розчаровані, як і вболівальники. Просити вибачення слід лише тоді, коли ви робите щось не так навмисно", — вважає італійський спеціаліст.

Піолі також нагадали про серію поразок Мілана у матчах проти Інтера.

"Озирайтеся та дивіться на що хочете. Ми програли у п'яти дербі та намагатимемося бути краще", — додав він.