Італія

Головний тренер та гравці "орлів" не спілкувалися з пресою після матчу з "зебрами".

Відмова від спілкування з журналістами є протестом римського клубу проти рішень арбітра Фабіо Марескі у матчі зі "Старою сеньорою". Про це на своєму сайті повідомляє tuttomercatoweb.com .

Зокрема, невдоволення викликав епізод із першим голом Ювентуса на 10 хвилині матчу. Незважаючи на перевірку епізоду за допомогою ВАР, у Лаціо вважають, що м'яч міг піти за межі поля під час гольової атаки. Є у клубу і інші питання стосовно трактування деяких епізодів на користь команди Аллегрі.

У цьому сезоні Лаціо здобув лише 1 перемогу у 4 стартових турах Серії А. У вівторок, 19 вересня, команда Мауріціо Саррі стартує на груповому етапі Ліги Чемпіонів 2023/24 домашнім матчем проти Атлетико Мадрид.