У 4 турі Серії А Лаціо на виїзді поступився Ювентусу з рахунком 1:3. 
Відмова від спілкування з журналістами є протестом римського клубу проти рішень арбітра Фабіо Марескі у матчі зі "Старою сеньорою". Про це на своєму сайті повідомляє tuttomercatoweb.com .
Зокрема, невдоволення викликав епізод із першим голом Ювентуса на 10 хвилині матчу. Незважаючи на перевірку епізоду за допомогою ВАР, у Лаціо вважають, що м'яч міг піти за межі поля під час гольової атаки. Є у клубу і інші питання стосовно трактування деяких епізодів на користь команди Аллегрі.
У цьому сезоні Лаціо здобув лише 1 перемогу у 4 стартових турах Серії А. У вівторок, 19 вересня, команда Мауріціо Саррі стартує на груповому етапі Ліги Чемпіонів 2023/24 домашнім матчем проти Атлетико Мадрид. 