Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 17 вересня 2023 року, 19:00.
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17 вересня 2023, 23:26
Фіорентина перемогла Аталанту у запеклому матчі.
Після зігранного матчу команда Віченцо Італіяно набирає 7 пунктів, випереджаючи свого сьогоднішнього суперника на один заліковий бал.
Огляд матчу:
Фіорентина — Аталанта 3:2
Голи: Бонавентура 35, Мартінес 45, Куаме 76 — Копмейнерс 20, Лукман 53
Фіорентина: Терраччьяно, Додо (Бірагі 74), Міленкович, Кварта, Парізі, Данкан (Барак 88), Мандрагора (Артур 63), Бонавентура, Н. Гонсалес (Куаме 63), Нзола (Бельтран 74), Брекало
Аталанта: Карнезеккі, Толой, Скальвіні, Колашинац, Дзаппакоста (Зортеа 59), Де Роон, Коопмейнерс (Адопо 74), Руджері (міранчук 80), Едерсон, Де Кетеларе (Скамакка 59), Лукман (Пашаліч 59)
Попередження: Парiзi — Де Роон, Зорте.