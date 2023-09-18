Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 17 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку четвертого туру італійської Серії A Рома на власному полі розгромила Емполі, у складі якого так і не з’явився український півзахисник Віктор Коваленко.

Ще за перші десять хвилин у ворота гостей було спрямованого господарями два результативних постріли, тож питання переможця в парі неначе й не існувало взагалі.

Третій гол під завісу першого тайму добив Емполі остаточно, а після перерви "вовки" Жозе Моурінью тільки тим і займались, що добивали суперників.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Емполі в 4 турі італійської Серії A-2023/24:

Рома — Емполі 7:0

Голи: Дібала 2 (з пенальті), 55, Саншеш 8, Грассі 35 (автогол), Крістанте 80, Лукаку 82, Манчіні 86.

Рома: Патрісіу, Манчіні, Льоренте, Н'Діка, Крістенсен, Крістанте, Паредес (Пагано 75), Саншеш (Бове 46), Спінаццола (Ель-Шаараві 83), Дібала (Белотті 64), Лукаку (Азмун 83).

Емполі: Беріша, Берешинськи, Валюкевич (Ісмаїлі 46), Луперто, Пеццелла, Грассі, Фаццині (С. Бастоні 46), Мале, Канчелльєрі (Бальданці 60), Дестро (Капуто 60), Камбіагі (Шпенді 83).

Попередження: Дібала 38, Саншеш 39 — Канчелльєрі 39, Мале 58.