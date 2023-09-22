Італія

Керманич Аталанти у критичному ключі висловився на адресу Рокко Комміссо.

Головний тренер бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні відреагував на слова президента Фіорентини Рокко Комміссо на свою адресу після матчу четвертого туру італійської Серії А, який завершився перемогою "фіалок" з рахунком 3:2.

Після цього поєдинку Комміссо нецензурно висловився на адресу Гасперіні під час розмови з фанатами, сказавши наступне: "Гасперіні? До біса його" ("Gasperini? Ma vaffanculo" — ориг.).

"Президент Фіорентини — хамло, і хамить кожного разу, коли відкриває рота. Він так робить по відношенню до усіх, тому я навіть не хочу про це говорити. Я просто захищав Аталанту. І коли я це робив, то боровся проти найдивовижніших речей.

Все почалося з епізоду за участі К'єзи у 2019 році. Його слід було вилучити та викласти відео в Інтернеті, щоб люди могли це побачити знову. Я не сказав, що він був дайвером або симулянтом. Я лише сказав, що це був абсолютний фарс. Можливо, найгірший пенальті з усіх, які призначалися в епоху VAR.

Захищати його, говорячи, що він просто розумно підставився, або що він випадково спіткнувся, означає демонструвати неповагу до суперників. К'єза – чудовий гравець, але це не той шлях, який допоможе йому прогресувати.

Це може створити ситуацію, коли фанати інших команд глузуватимуть з нього або навіть ставитимуться як до ворога", — цитує слова Гасперіні Football Italia.

Дивитися відео голів та огляд матчу Фіорентина — Аталанта ви можете на Football.ua.