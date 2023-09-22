Керманич Аталанти у критичному ключі висловився на адресу Рокко Комміссо.
Джан П'єро Гасперіні, getty images
22 вересня 2023, 12:29
Головний тренер бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні відреагував на слова президента Фіорентини Рокко Комміссо на свою адресу після матчу четвертого туру італійської Серії А, який завершився перемогою "фіалок" з рахунком 3:2.
Після цього поєдинку Комміссо нецензурно висловився на адресу Гасперіні під час розмови з фанатами, сказавши наступне: "Гасперіні? До біса його" ("Gasperini? Ma vaffanculo" — ориг.).
"Президент Фіорентини — хамло, і хамить кожного разу, коли відкриває рота. Він так робить по відношенню до усіх, тому я навіть не хочу про це говорити. Я просто захищав Аталанту. І коли я це робив, то боровся проти найдивовижніших речей.
Все почалося з епізоду за участі К'єзи у 2019 році. Його слід було вилучити та викласти відео в Інтернеті, щоб люди могли це побачити знову. Я не сказав, що він був дайвером або симулянтом. Я лише сказав, що це був абсолютний фарс. Можливо, найгірший пенальті з усіх, які призначалися в епоху VAR.
Захищати його, говорячи, що він просто розумно підставився, або що він випадково спіткнувся, означає демонструвати неповагу до суперників. К'єза – чудовий гравець, але це не той шлях, який допоможе йому прогресувати.
Це може створити ситуацію, коли фанати інших команд глузуватимуть з нього або навіть ставитимуться як до ворога", — цитує слова Гасперіні Football Italia.
Дивитися відео голів та огляд матчу Фіорентина — Аталанта ви можете на Football.ua.