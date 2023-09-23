Італія

Італійський клуб встановив значуще досягнення.

У поєдинку п’ятого туру італійської Серії A генуезька Дженоа наприкінці гостьової зустрічі програла Лечче.

Для джалороссі це вже був п'ятий поєдинок поспіль в рамках елітного дивізіону чемпіонату Італії без поразок. Таке відбулось вперше.

Зазначимо, що наразі Лечче знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці з 11 набраними балами.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату Італії між Лечче та Дженоа.