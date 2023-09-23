Італія

Португальський півзахисник отримав пошкодження у грі проти Шерифа.

У португальського півзахисника Роми Ренату Саншеша виявили розтягнення правого стегна, повідомляє італійське видання Corriere Dello Sport.

Шериф — Рома 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.09.2023

Саншеш з'явився у стартовому складі римлян на матч проти молдовського Шерифа у Лізі конференцій, але зіграв лише 28 хвилин і був замінений на Паредеса. За даними CDS, тести показали, що 26-річний гравець пропустить матчі з Торіно, Дженоа та Фрозіноне, після чого буде проведено нову перевірку.

Для орендованого у ПСЖ півзахисника це вже друга м'язова травма у сезоні, тому не виключено, що він може залишитися поза полем на довший час і повернутися аж після жовтневої міжнародної перерви. Багато що залежить від стану м'язів Саншеша після першого тижня фізіотерапії.