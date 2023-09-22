Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 21 вересня 2023 року, 19:45.
Шериф — Рома, Getty Images
22 вересня 2023, 00:50
У матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи молдавський Шериф на своєму полі поступився італійській Ромі з рахунком 1:2.
Перемогу команді Жозе Моурінью принесли результативні удари у виконанні Паредеса та Лукаку, які змогли забити у ворота українського голкіпера Максима Коваля.
У складі молдавського клубу, який раніше очолював Юрій Вернидуб, голом відзначився Товар.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шериф — Рома в 1 турі Ліги Європи УЄФА:
Шериф — Рома 1:2
Голи: Товар, 57 — Паредес, 45+4, Лукаку, 65.
Шериф: Коваль, Гарананга, Кікі, Товар (Луваннор, 88), Талаль (Боцан, 90+6), Зоурі, Артундуага (Апостолакіс, 88), Адемо, Жоау Паулу, Анкіє (Мендес, 71), Мбекелi.
Рома: Свілар, Ндіка, Льоренте, Манчіні, Крістанте, Ауар (Бове, 61), Саншеш (Паредес, 28), Залевські (Спінаццола, 61), Карсдорп, Ель-Шаараві (Дібала, 61), Лукаку (Белотті, 80).
Попередження: Талаль, Кікі, Апостолакіс, Жоау Паулу — Крістанте.
Вилучення: Жоау Паулу, 90+7 (друга жовта).