Італія

Головний тренер Мілана відреагував на критику у бік гравців.

У цьому турі Мілан мінімально здолав Верону на Сан-Сіро. Головний тренер "россонері" Стефано Піолі прокоментував результат гри, передає портал Football Italia.

Італійський спеціаліст зазначив, що здобута перемога є дуже важливою для команди, особливо після важкого для команди тижня.

"Верона добре грала між лініями і була дуже агресивною. Цей результат піде нам на користь. Ми дізналися, що Калабрія та Тео будуть недоступні лише вчора вдень, але реакція тих, хто зайняв їхнє місце, була фантастичною", — заявив Піолі.

Наставник Мілана ніколи не вірив, що матчі виграються тактичними системами. Він вважає, що виграти допомагають правильні концепції. За його словами, команда не мала труднощів, пов'язаних із численними змінами, але їх вдалося створити Вероні завдяки фізичному підходу.

Стосовно португальського вінгера Рафаеля Леау, який став автором єдиного голу у матчі з Вероною, Піолі сказав, що навколо гравців Мілана часто панує перебільшений негатив. Він підкреслив, що команда є дуже відповідальною, тож будь-яка помилка одного гравця — це помилка всіх.

"Рафа йде своїм шляхом, він повинен продовжувати рости. Щоб стати справді великим гравцем він також має навчитись справлятися з тиском і високими очікуваннями. Він зробив те, що мав зробити", — заявив італійський спеціаліст.