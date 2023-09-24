Італія

Тренер розповів про можливості своєї команди .

Сімоне Індзагі поділився думками щодо кадрового ресурсу свого клубу Sky Sport Italia.

"Я очікую, що Фраттезі зробить те, що він робив з моменту прибуття в липні, він завжди добре працював на тренуваннях і в іграх. Ми плануємо випустити його в старті проти суперника, який зробить усе можливе, щоб створити нам проблеми.

Це має бути не проблема, а можливість, коли у вас є така потужна команда. З такою кількістю ігор, мій обов’язок — використовувати якомога більше гравців і сприймати це як бонус" — підсумував він.

Інтер грає проти Емполі, а текстову трансляцію матчу ви можете подивитися на сайті Football.ua.