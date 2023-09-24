Завершився матч чемпіонату Італії.
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24 вересня 2023, 23:46
У рамках п'ятого туру італійської Серії А Рома вирушила на виїзд до Торіно.
Колектив Жозе Моурінью забив на 68-й хвилині гри зусиллями Ромелу Лукаку, проте втратив перемогу наприкінці зустрічі.
Торіно — Рома 1:1
Голи: Сапата, 85 – Лукаку, 68.
Торіно: В. Мілінкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родрігес, Белланова (Пеллегрі 84), Ілич, Тамез (Карамо 77), Лазаро, Сек (Санабрія 77), Радоньїч (Влашич 55), Сапата.
Рома: Патрісіу, Манчіні, Льоренте, Н'Діка, Крістенсен, Крістанте, Паредес, Спінаццола (Белотті 87), Ель-Шаараві (Залевські 70), Дібала, Лукаку.
Попередження: Паредес 60, Крістенсен 84.