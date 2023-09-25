Хороші новини для Стефано Піолі.
Мілан, Getty Images
25 вересня 2023, 21:24
Воротар Майк Меньян та лівий латераль Тео Ернандес сьогодні були помічені на базі "Міланелло" під час тренування команди перед матчем з Кальярі. Обидва пропустили крайню гру Мілана проти Верони (1:0).
Французи займалися у загальній групі без жодних обмежень. Про це пише сайт calciomercato.com.
Повідомляється, що Ернандес точно зможе зіграти з Кальярі 27 вересня, рішення про участь Меньяна буде ухвалено завтра.
Натомість, капітан Мілана Давіде Калабрія поки, що займається індивідуально.