Італія

Хороші новини для Стефано Піолі.

Воротар Майк Меньян та лівий латераль Тео Ернандес сьогодні були помічені на базі "Міланелло" під час тренування команди перед матчем з Кальярі. Обидва пропустили крайню гру Мілана проти Верони (1:0).

Французи займалися у загальній групі без жодних обмежень. Про це пише сайт calciomercato.com.

Повідомляється, що Ернандес точно зможе зіграти з Кальярі 27 вересня, рішення про участь Меньяна буде ухвалено завтра.

Натомість, капітан Мілана Давіде Калабрія поки, що займається індивідуально.