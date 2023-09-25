Італійська команда домовилась про подовження угоди.
Ніко Гонсалес, getty images
25 вересня 2023, 23:00
Фіорентина втратила декількох важливих гравців цього літа, тому працювала над збереженням лідерів, що залишились.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "фіалки" домовились про новий контракт з Ніко Гонсалесом.
Стверджується, що цього літа Фіорентина відповіла відмовою на пропозицію Брентфорда у розмірі 40 мільйонів євро щодо аргентинця.
Поточна угода півзахисника діє до літа 2026 року, але він отримає підвищення зарплаті.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Додо пошкодив хрести і пропустить близько пів року.