Італія

Італійська команда домовилась про подовження угоди.

Фіорентина втратила декількох важливих гравців цього літа, тому працювала над збереженням лідерів, що залишились.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "фіалки" домовились про новий контракт з Ніко Гонсалесом.

Стверджується, що цього літа Фіорентина відповіла відмовою на пропозицію Брентфорда у розмірі 40 мільйонів євро щодо аргентинця.

Поточна угода півзахисника діє до літа 2026 року, але він отримає підвищення зарплаті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Додо пошкодив хрести і пропустить близько пів року.