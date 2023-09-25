Фіорентина втратила декількох важливих гравців цього літа, тому працювала над збереженням лідерів, що залишились.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "фіалки" домовились про новий контракт з Ніко Гонсалесом.

Стверджується, що цього літа Фіорентина відповіла відмовою на пропозицію Брентфорда у розмірі 40 мільйонів євро щодо аргентинця.

Поточна угода півзахисника діє до літа 2026 року, але він отримає підвищення зарплаті. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Додо пошкодив хрести і пропустить близько пів року.