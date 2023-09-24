Результати чергових матчів чемпіонату Італії за 24 вересня.
Аталанта - Фіорентина, GETTY IMAGES
24 вересня 2023, 17:59
В рамках п'ятого туру Серії А відбулось два матчі неділі: Аталанта приймала Кальярі, а Фіорентина гостювала в Удінезе.
Голи Лукмана та Пашаліча гарантували Аталанті комфортну перемогу — 2:0. Бергамаски вже шості, а Кальярі все ніяк не може вибратись із зони вильоту.
Аталанта — Кальярі 2:0
Голи: Лукман, 33, Пашаліч, 76.
Тим часом Фіорентина здобула перемогу над Удінезе. Голи в матчі на рахунку Мартінеса Куарти та Бонавентури.
"Фіалки" вже п'яті, а Удінезе опускається в зону вильоту.
Удінезе — Фіорентина 0:2
Голи: Куарта, 32, Бонавентура, 90+2.