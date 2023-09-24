Італія

Результати чергових матчів чемпіонату Італії за 24 вересня.

В рамках п'ятого туру Серії А відбулось два матчі неділі: Аталанта приймала Кальярі, а Фіорентина гостювала в Удінезе.

Голи Лукмана та Пашаліча гарантували Аталанті комфортну перемогу — 2:0. Бергамаски вже шості, а Кальярі все ніяк не може вибратись із зони вильоту.

Аталанта — Кальярі 2:0

Голи: Лукман, 33, Пашаліч, 76.

Тим часом Фіорентина здобула перемогу над Удінезе. Голи в матчі на рахунку Мартінеса Куарти та Бонавентури.

"Фіалки" вже п'яті, а Удінезе опускається в зону вильоту.

Удінезе — Фіорентина 0:2

Голи: Куарта, 32, Бонавентура, 90+2.