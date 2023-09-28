Італія

Перша поразка "неррадзурі" у цьому сезоні.

У рамках шостого туру італійської Серії А, Інтер вдома зазнав першої поразки у сезоні в матчі проти Сассуоло (1:2). Після гри своїм коментарем стосовно двобою поділився головний тренер Інтера Сімоне Індзагі. Його слова наводить сайт football-italia.net

"Ми добре провели перший тайм матчу проти сильної команди, яка перебуває у хорошій формі. Ми мали забивати більше одного гола, враховуючи створені моменти.

Команда вдало розпочала другу половину, але припустилися помилки, яка призвела до 1:1 і після цього наші дії втратили гостроту, ми перестали підтримувати структуру. Берарді забив чарівний гол і це нас надломило.

У рівних матчах рівновага завжди може бути порушена, тому треба було діяти гостріше та зосередженіше. Коли починаєш грати неорганізовано проти такої команди, як Сассуоло, стає дуже важко.

Дуже прикра поразка, хлопці засмутилися, особливо перед нашими вболівальниками вдома, але ми маємо оцінити, що ми могли б зробити краще. Через 48 годин ми повернемося на поле у ​​ще одному складному матчі, тому нам потрібно зберігати бадьорість і зрозуміти, де нам можна покращитися", — сказав головний тренер Інтера.