Італія

Судячи з усього конфлікт нігерійця з французьким тренером вичерпано.

Головний тренер Наполі Руді Гарсія висловивився стосовно перемоги над Удінезе (4:1) та торкнувся теми взаємовідносин з Віктором Осімгеном. Про це на своєму сайті пише rmcsport.com.

"Ми зіграли добре, радий за своїх хлопців. Команда мала багато можливостей та добре реалізовувала їх. Хвіча був на топовому рівні і забив після двох гольових моментів. Негативним моментом є те, що ми пропустили необов'язковий м'яч.

Я похвалив Осімгена за класний матч. У мене чудові стосунки з Віктором з того часу, як я був призначений головним тренером Наполі. Я щасливий, бо він забив гол у ворота Удінезе, а центральний нападник завжди хоче забивати. В останніх матчах йому не щастило із забитими м'ячами, але він був спокійний та зосереджений на грі.

У Болоньї ми всі були засмучені і злі через те, що не виграли. Осімген був ще більш засмучений через не забитий пенальті, але таке може статися з кожним. Тоді ми прояснили ситуацію і все повернулося у спортивне русло", — підсумував головний тренер Наполі Руді Гарсія.