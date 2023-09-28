Італія

Нападник повернеться в Серію А.

Алехандро Гомес знаходився в пошуках нового клуба після того, як припинив співпрацю з Севільєю цього літа.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, аргентинський нападник та Монца усно домовились про контракт. Він замінить Капрарі, який отримав серйозну травму.

Стверджується, що медичне обстеження вже заплановано. Папу Гомес перейде в новий клуб на правах вільного агента. У Севільї він виступав 2,5 року: на його рахунку 10 голів та 7 асистів у 90 іграх.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що аргентинський нападник розглядав варіант з завершенням кар'єри через брак відповідних пропозицій.