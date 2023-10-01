Італія

Але аргентинець все ж таки забив і не один раз.

У рамках сьомого туру італійської Серії А, міланський Інтер на виїзді розгромив Салернітану (0:4). У складі "нерадзуррі" покер оформив аргентинець Лаутаро Мартінес, вийшовши на поле на 54-й хвилині зустрічи за нічійного рахунку. Після матчу, герой Інтера поділився своїми емоціями з журналістами.

"Ми знали, що зіграємо із суперником, який має проблеми. Забити було складно. На щастя ми змогли прорвати цю стіну. Щасливі, що веземо додому три дуже важливі очки.

Чи заб'ю я наступного разу п'ять голів? Не думаю про це. Важливо, що Інтер переміг. Поразка від Сассуоло нас засмутила. Ми повинні допомагати один одному і продовжувати так само грати.

М'яч з гри виднесу сину, який нещодавно народився. Я забив чотири голи, тож подарую м'яч йому", — наводить слова Лаутаро tuttomercatoweb.com.

У цьому сезоні аргентинський нападник зіграв за свій клуб вісім матчів, забив десять голів та віддав дві гольові передачі.