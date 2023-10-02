Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 1 жовтня 2023 року, 21:45.
Рома - Фрозіноне, Getty Images
02 жовтня 2023, 00:35
Рома зуміла обіграти Фрозіноне у матчі сьомого тура чемпіонату Італії.
Голи від Лукаку та Пеллегріні допомогли команді Жозе Моурінью здобути першу перемогу після двох поразок поспіль.
Огляд матчу:
Рома - Фрозіноне 2:0
Голи: Лукаку, 22, Пеллегріні, 83.
Рома: Патрісіу, Манчіні, Крістанте, Ндіка, Карсдорп (Р. Крістенсен 70), Бове, Паредес, Спінаццола, Лоренцо Пеллегріні (Ауар 85), Дібала (Азмун 90), Лукаку.
Фрозіноне: Тураті, Монтерізі, С. Романьолі (Брешіаніні 19), Околі, Маркіцца, Ойоно, Барренечеа (Ібрагімович 86), Маццителлі (Бурабія 86), Суле, Чуні (Хеддіра 61), Баєс (Казо 61).
Попередження: Карсдорп 64 — Барренечеа 46, Суле 81.