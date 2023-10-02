Італія

Півзахисник Дженоа підбив підсумки матчу проти Удінезе.

Руслан Маліновський у матчі проти Удінезе, Getty Images

Руслан Маліновський у матчі проти Удінезе, Getty Images

У рамках сьомого туру італійської Серії A генуезький Дженоа зіграв унічию проти фріульського Удінезе на полі суперників.

Удінезе — Дженоа 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський у цьому протистоянні відіграв 67 хвилин, після чого його замінили на Беркана Кутлу.

Після завершення матчу гравець збірної України прокоментував побачене на футбольному полі.

"Я грав у національній збірній на позиції в центрі поля, тож це одна з ролей, якій я віддаю перевагу.

Безумовно, мені ще потрібно навчитися грати в складі Дженоа, бо кожна команда різна. Я намагаюся додавати від матчу до матчу.

Як команда, ми повинні спробувати розвинути цей результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі генуезький Дженоа зіграє вдома проти Мілана.