Італія

Заміна підвела Альберто Джилардіно.

У матчі сьомого туру італійської Серії А, Удінезе на Стадіо Фріулі приймав Дженоа нашого Руслана Маліновського.

Генуезький клуб відразу взявся за справу, відкривши рахунок у зустрічі вже на 14-й хвилині зусиллями свого нападника Гудмундссона. Фріульці досить швидко зуміли вдігратися завдяки голу на 23-й хвилині італійця Луккі, але ще до перерви Дженоа спромоглася знову вийти вперед. На 41-й хвилині матчу дубль оформив ісландець Альберт Гудмундссон. На 87-й хвилині гри на полі з'явився захисник Дженоа Маттурро який вирішив частку матчу. Через чотири хвилини він забив гол у власні ворота, врятувавши від поразки "зебр".

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженоа та провів на полі 64 хвилини ігрового часу.

Удінезе — Дженоа 2:2

Голи: Лукка 23, Маттурро (автогол) 90+1 - Гудмундссон 14, 41

Удінезе: Сільвестрі — Крістенсен (Феррейра 81), Бійол, Перес — Ебоселе, Волас, Ловрич, Камара (Земура 46), Перейра (Самарджич 58) — Саксесс (Товен 58), Лукка

Дженоа: Мартінес — Банi, Дрегушін, Васкес — Де Вiнтер,Торсбі, Маліновський (Кутлу 64), Френдруп, Гапс - Гудмундссон (Маттурро 87), Ретегі (Пушкаш 78)

Попередження: Перейра 36, Саксесс 43 - Мартінес 23, Френдруп 95

Видалення: Ловрич 90+5