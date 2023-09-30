Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 30 вересня 2023 року, 19:00.
Мілан - Лаціо, Getty Images
30 вересня 2023, 22:13
У поєдинку сьомого туру італійської Серії А Мілан на своєму полі не залишив шансів Лаціо (2:0).
Перемогу команді Стефано Піолі забезпечили забиті м'ячі у виконанні Крістіана Пулішича та Ноа Окафора, яким асистував Рафаель Леау.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Лаціо в 7 турі італійської Серії А:
Мілан - Лаціо 2:0
Голи: Пулішич, 60, Окафор, 88.
Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія (Флоренці, 70) — Рейндерс, Адлі (Побега, 70), Лофтус-Чік (Муса, 29) — Леау, Пулішич (Чуквезе, 82), Жиру (Окафор, 70).
Лаціо: Проведель — Хісай, Романьолі, Казале, Марушич — Альберто, Ровелла (Весіно, 67), Гендузі (Камада, 67) — Дзакканьї (Ісаксен, 82), Андерсон (Педро, 75), Кастельянос (Іммобіле, 75).
Попередження: Леау, Ернандес, Меньян — Марушич, Романьолі.