Італія

Справи француза кепські.

Контраналіз підтвердив наявність допінгу в організмі Погба, а тому майбутнє французького півзахисника виглядає дуже сумнівним.

Як повідомляє видання L`Equipe, Ювентус відсторонив гравця від команди: Погба заборонено з'являтись на базі та контактувати з будь-яким працівником клуба.

Діючий контракт французького півзахисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. У цьому сезоні Поль Погба встиг зіграти за "зебр" 52 хвилини.