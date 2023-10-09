Італія

Зірковий нападник Роми отримав пошкодження в грі проти Кальярі.

Рома напередодні в гостьовому матчі в рамках восьмого туру італійської Серії A розбила захист сардинського Кальярі.

Кальярі — Рома 1:4 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Незважаючи на успіх команди, у головного тренера "вовків" Жозе Моуріньо не було особливих підстав для радощів, оскільки під завісу першого тайму йому довелось вимушено знімати з гри одного з лідерів атаки, аргентинця Пауло Дібалу, який учергове зазнав травми.

Із повідомляє місцева преса, первинний огляд лікарями нападника столичного колективу показав наявність проблем із м’язами коліна.

Таким чином найближчим часом можна очікувати на повідомлення від збірної Аргентини щодо стану одного з виконавців, якого викликав на жовтневий збір Ліонель Скалоні.

Разом із тим, Рома готується до ще гірших новин — існує ризик того, що пошкодження виявиться важким і відновлення Дібали триватиме більше двох місяців.

У поточному сезоні Пауло провів сім матчів, забивавши та віддававши гольові передачі по два рази.