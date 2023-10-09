Італія

Лондонці готові відпустити нападника.

Челсі не збирається повертати в склад Ромелу Лукаку, який наразі виступає за Рому на правах оренди.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб вже визначився з ціною на бельгійського гравця.

Стверджується, що Челсі готовий відпустити Ромелу Лукаку за 37 мільйонів фунтів найближчим літом.

Сам нападник задоволений своїм перебуванням в римській команді під керівництвом Жозе Моурінью.

"Я багато працював цього літа. Багато людей говорили про мене, але я не говорю, я показую, чого вартий на полі.

Моурінью? У нас особливі стосунки, він знає мою родину. Я вірю в нього, а він в мене", — наводить слова форварда Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вболівальники Інтера готують масштабну акцію на протест проти Лукаку.