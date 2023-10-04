Вболівальники Інтера готують ефектну зустріч Ромелу Лукаку - повідомляє сторінка Awangarda Piłkarska

Перед матчем міланської команди проти Роми Curva Nord роздасть 50 тисяч свистків, які звучатимуть щоразу, коли бельгійський футболіст торкнеться м'яча. 

Ромелу раніше виступав у складі колективу, проте контракт форварда остаточно вирішили не викупляти. 

Гравець також вів перемовини із Ювентусом та перейшов в Рому, що роздратувало фанатів зі столиці Ломбардії. 