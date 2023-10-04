Італія

Поєдинок може вийти непростим для форварда.

Вболівальники Інтера готують ефектну зустріч Ромелу Лукаку - повідомляє сторінка Awangarda Piłkarska.

Перед матчем міланської команди проти Роми Curva Nord роздасть 50 тисяч свистків, які звучатимуть щоразу, коли бельгійський футболіст торкнеться м'яча.

Ромелу раніше виступав у складі колективу, проте контракт форварда остаточно вирішили не викупляти.

Гравець також вів перемовини із Ювентусом та перейшов в Рому, що роздратувало фанатів зі столиці Ломбардії.