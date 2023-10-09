Італія

Три фінали для французького фахівця.

Головний тренер Наполі Руді Гарсія поки що залишитається на чолі команди.

Як стверджує італійське видання Il Mattino, незважаючи на те, що президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс не став звільняти француза за підсумками сьогоднішньої зустрічі, майбутнє фахівця залишається під питанням.

Доля Руді Гарсії багато в чому залежатиме від виступів Наполі у найближчих трьох матчах: проти Верони (21 жовтня) та Мілана (29 жовтня) у Серії А, а також проти Уніона (24 жовтня) у Лізі чемпіонів.