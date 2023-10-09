Італія

Неаполітанці можуть отримати нового керманича.

Наполі розглядає варіант зі звільненням головного тренера Руді Гарсії через незадовільні результати в цьому сезоні.

Як повідомляє видання Sky Sport Italia, Антоніо Конте — головний претендент на зміну французького фахівця на чолі неаполітанців.

Останнім місцем роботи італійця був лондонський Тоттенгем, який звільнив головного тренера зі своєї посади. Під керівництвом Конте команда провела в АПЛ 56 матчів: 32 перемоги, 9 нічиїх, 15 поразок.

Нагадаємо, раніше Антоніо пов'язували з іншим представником чемпіонату Італії — Ромою, де майбутнє Моурінью знаходиться під питанням.