Зауваження від президента УЄФА.
УЄФА, Getty Images
12 жовтня 2023, 17:37
Десятого жовтня стали відомі країни-господарі Євро-2032. Ними стали Туреччина та Італія. Тим часом, президент УЄФА Александер Чеферін заявив про поганий стан італійської футбольної інфраструктури.
"Інфраструктура Італії дуже погана, якщо порівнювати з рівнем футболу та розміром країни. Звичайно, я налаштований оптимістично, але вважаю, що уряд нарешті має почати інвестувати в інфраструктуру.
Якщо ваша країна так захоплена футболом та спортом, їй доведеться робити більше. Поки що ми просто сподіваємося, що все буде добре"
, — наводить слова президента УЄФА сайт football-italia.net
.
Раніше повідомлялося, що УЄФА скасувало своє рішення, стосовно допуску країни-гній
до змагань під прапором організації.