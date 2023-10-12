Італія

Зауваження від президента УЄФА.

Десятого жовтня стали відомі країни-господарі Євро-2032. Ними стали Туреччина та Італія. Тим часом, президент УЄФА Александер Чеферін заявив про поганий стан італійської футбольної інфраструктури.

"Інфраструктура Італії дуже погана, якщо порівнювати з рівнем футболу та розміром країни. Звичайно, я налаштований оптимістично, але вважаю, що уряд нарешті має почати інвестувати в інфраструктуру.

Якщо ваша країна так захоплена футболом та спортом, їй доведеться робити більше. Поки що ми просто сподіваємося, що все буде добре", — наводить слова президента УЄФА сайт football-italia.net