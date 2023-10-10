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Це була єдина заявка на проведення європейської першості.

Прес-служба УЄФА оголосила, що чемпіонат Європи 2032 року пройде у двох країнах – Італії та Туреччині.

Раніше обидві країни подавали поодинокі заявки на проведення турніру, але потім вирішили поєднати зусилля.

Це була єдина заявка на проведення європейської першості.

Також наголошується, що Італія та Туреччина представили список із 20 потенційних стадіонів, які можуть прийняти матчі турніру, з яких до жовтня 2026 року буде обрано десять — по п'ять від кожної країни.

Раніше повідомлялося, що Євро-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії.